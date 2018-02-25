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25 Şubat 2018 14:27

Afrin’deki Mehmetçiklere destek konvoyu

Çorum Off-Road Kulübü (ÇOROFF) tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere destek amacıyla konvoy düzenlendi.

Afrin’deki Mehmetçiklere destek konvoyu

25 Şubat 2018 14:27


“Mehmetçik için el ele” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ÇOROFF üyeleri Abide Meydanı’nda toplandı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, buradan konvoy halinde Şehitliğe doğru ilerledi. Konvoya vatandaşlar da destek verdi. Şehitlikte dua eden ÇOROFF üyeleri, daha sonra telefonlarından SMS göndererek Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu.


Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten ÇOROFF Başkanı Burak Torun, “Ekip olarak şehitliği ziyaret ederek, ayrıca Mehmetçik Vakfına SMS yoluyla bağışta bulunduk. Bu anlamlı günde Mehmetçiklerimize bir faydamız dokunmuşsa eğer ne mutlu bizlere” dedi.




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