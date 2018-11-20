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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Şehir parkında çıktığı Çınar ağacından geri inemeyen kedinin sesini duyan çocuklar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine şehir parkına gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu ağaçtan kurtararak çocuklara teslim etti.


Çocuklarda tasmasında numarası yazılı olan kediyi sahibine teslim etmek için kediyle birlikte şehir parkından ayrıldılar.

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