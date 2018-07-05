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05 Temmuz 2018 14:14

Ahırda kenevir eken çobana jandarmadan suçüstü

Çorum’un Mecitözü ilçesinde ahırda hayvan beslemek yerine kenevir eken çoban, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ahırda kenevir eken çobana jandarmadan suçüstü

05 Temmuz 2018 14:14


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü (AKOM) ekipleri Mecitözü ilçesine bağlı Hisarkavak köyünde H.Ş. adlı şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı takibe alan AKOM ekipleri, şahsın evinin bulunduğu bölgenin yasadışı kenevir ekimi ve yetiştirilmesine müsait olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iznin ardından operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.Ş.’ye ait ev ve evinin yanında bulunan ağıl da üzeri sera çadırı ile kapatılmış ekili vaziyette 525 kök ve ağıl içerisinde de sökülerek kurumaya bırakılmış 173 kök olmak üzere toplam 698 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Ele geçirilen kenevirler Jandarma ekipleri tarafından imha edilirken, H.Ş. adlı çoban hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.




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