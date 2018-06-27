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27 Haziran 2018 14:16

Ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyünde gece 01.

Ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

27 Haziran 2018 14:16

30 civarında ahşap evde meydana gelen yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Arifegazili köyü Ata Mevkiinde Yakup ve Yusuf Ozan’ a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin ihbarı ile Sungurlu Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Evlerin bitişik olmasından dolayı güçlükle müdahale edilen yangın Mustafa Ozan’a ait evin samanlığına sıçradı. Evlerin birbirine çok yakın olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken yangın sabah saattlerinde kontrol altına alınan yangın saat 11.30 civarında tamamen söndürüldü.




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