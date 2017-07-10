AK Parti Çorum il Başkanı Mehmet Karadağ;

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 15 Temmuz’da hain bir saldırı ile ülke ve milletin karşı karşıya kaldığını belirterek, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın güçlü liderlik ve önderliğiyle milletin dik duruşuyla ülkenin büyük bir badireyi atlattığını söyledi.

15 Temmuz’un millet olarak unutulmaması gerektiğinin altını çizen Karadağ, “O gün hep beraber milletle o duruşu göstermemiş olsaydık bugün belki ülkemiz parçalanmış, Suriye gibi iç savaşın içerisinde akrabanın akrabayı komşunun komşuya düşman olduğu bir Türkiye’de yaşıyor olabilirdik. Bizim bunu millet olarak unutmamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde zaman zaman darbe girişimleri oldu. Ancak 15 Temmuz gibisine hiçbir dönem rastlanılmamıştır. 15 Temmuz’da milletin paralarıyla en iyi şartlarda okumuş, en iyi şartlarda yetişmiş milletin hem kendisini hem de vatanını emanet ettiği sözüm ona asker, polisler, imamların dahi adını kirleten hainler bir araya gelerek yurt dışından tezgahlı dış mihrakların maşası bir örgüt tarafından Türkiye Cumhuriyeti büyük bir badire ile karşı karşıya geldi. Hiçbir darbe sürecinde yaşanmayacak olaylar oldu. Milletin silahlarıyla millete ateş açıldı. Milletin iradesinin tecelligahı olan TBMM uçaklarla bombalandı. Hiçbir darbe girişiminde Türk milleti böyle bir hainlikle karşı karşıya gelmedi. Ülkemiz büyük bir sınav erdi” dedi.

15 Temmuz darbe sürecini sulandırmaya çalışan bir anlayışın var olduğunu dile getiren Karadağ, “Bugün hala o günü anlamayan, o günü sulandırmaya çalışan o günden kendisine siyasi rant devşirmeye çalışan bir anlayışın var olduğunu görmek bizi üzüyor. Maalesef bazı siyasi düşünceye sahip olanlar ‘Türkiye’de karışıklık olsun, darbe olsun önemli değil. Yeter ki millete rağmen bizim borumuz ötsün’ bu düşüncedeler. Türk milleti büyük bir sınav verdi. Milletin güçlü duruşuyla bu tür davranışlara bundan sonra asla fırsat vermeyecektir. Bunu anladıkları gün Türkiye daha yaşanılabilir bir ülke haline gelecek. Biz buna yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta görevlerinden istifa eden Oğuzlar, Laçin ve Boğazkale ilçe başkanlarıyla ilgili de açıklama da bulunan Karadağ, “İlçe başkanlarımız kendi istekleriyle istifa etti. Kendileri devam etmek istemedikleri için görevlerini bıraktılar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilatlarla ilgili olarak metal yorgunluğundan bahsettiğini hatırlatan belirten Karadağ, teşkilatçılığın zor bir görev olduğunu ifade ederek, bu anlamda kendilerini yorgun hisseden ilçe başkanlarının kendi istekleri doğrultusunda görevi bıraktıklarını söyledi.

Karadağ genel merkezin önümüzdeki günlerde vereceği karar doğrultusunda ilçe başkanı istifa eden teşkilatlara yeniden atama yapılacağını veya kongre sürecine kadar vekaletle devam edileceğini sözlerine ekledi.