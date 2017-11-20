Mehmet Karadağ, güçlü kadınların ülke geleceğine katkı sunduğunu söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Jülide İskenderoğlu‘nu ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Kadın kolları’nın çalışmaları masaya yatırıldı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çorum teşkilatının yaptığı güzel çalışmalarla genel merkez nezdinde adından söz ettirdiğini, bu çalışmalardan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Kadınların iş hayatına aktif katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak için proje üzerine proje geliştiren AK Parti’nin bir ilki daha gerçekleştirdiğini dile getiren İskenderoğlu, kadının siyasette ve toplumsal alandaki gücünün ekonomi alanında da göstermesini istediklerini belirtti.

Bu doğrultuda parti genel merkezinin kadınlara yönelik girişimcilik ve proje döngüsü eğitimini illerde kadın kolları teşkilatlarımız aracılığıyla yürüteceklerini açıklayan İskenderoğlu, Çorum’da da kadınların iş hayatına yönelik proje ve fikirlerine ilişkin eğitim verilmesi için ortak bir proje gerçekleştirileceğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile yaptığı tele konferansla Hitit Üniversitesi ile birlikte İl kadın kolları Teşkilatının ortaklaşa düzenleyeceği girişimcilik kursu için yapılacak çalışmalar üzerine bilgi alışverişi bulundular.

Girişimcilik kursuna il ve ilçelerimizden daha önceden yapılan müracaatlar ile kursun açılacağı ve yeni müracaat etmek isteyenlerin de il başkanlığına gelebileceklerini dile getiren Karadağ, Hitit Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan kurs sonrası kadınlara sertifika verileceğini dile getirdi.

Kadınların bir ülkenin gelişmesine bir anne bir eş ve bir kadın olarak büyük bir katkı sunduğunu anlatan Karadağ, “İlk Müslüman İş kadını Peygamber Efendimiz eşi Hz. Hatice Hanımdır. Hz. Hatice’nin olgun, zeki, tecrübeli ve karakterli oluşuyla Peygamberimize hem maddi, hem de manevi destek vermiştir. İslamiyet’te olduğu gibi Türk toplumunda da kadınlar gerek siyasette gerek ticarette her zaman aktif rol oynamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk zamanında olduğu gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız partimizin kuruluşundan bugüne kadar kadınlarımızın siyasette ve iş hayatında aktif rol alması için çaba göstermektedir. Bizlerde bir nefer olarak bu doğrultuda kadınlarımıza yönelik yapılacak ve yapılan her çalışmada kadınlarımızın yanında yer alacağız. İl ve ilçe teşkilatlarımız oluşturulurken Ana Kademede, Gençlik kollarında, mahalle teşkilatlarında ve sandık kurullarında da kadınlara yer vermekteyiz. İl teşkilatı olarak ilklere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti İl kadın kolları Başkanı Meryem Demir ise, AK Parti’nin kadınlara yönelik çalışmalarının kadınların toplumdaki değerini ve sosyal statüsünü arttırdığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kadınlar her alanda söz ve etki sahibi oldu. Bu girişimcilik ve proje döngüsü eğitimi ile kadınların ekonomi alanında da güçlü bir konuma gelmeleri ile toplumumuz daha da güç kazanacaktır. Bizlerin ve ülkemizin gücüne güç katma yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere verdiği desteklerken dolayı Türk kadınları olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.