AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Şevket Avcı ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ’ı ziyaret etti. Birlik yöneticileri, AK Parti İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçilen Karadağ’ı kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

AK Parti hükümetlerinin destekleriyle koyun ve keçi yetiştiriciliğinin ivme kazandığını dile getiren Avcı, Çorum’a en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ da, yapılan her yatırımın çiftçi ve köylünün refah seviyesini artırmak için olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 300 koyun projesiyle ilgili de açıklama yapan Karadağ, “300 koyunu Ziraat Bankası’nın kredisiyle Tarım Kredi Kooperatifi alacak. TİGEM sözleşmeli ailesi olacak. Biz ona yem ve ilaç desteği de vereceğiz. Asgari ücretini vereceğiz. Sigortalayacağız ama bunu bir avans olarak veriyoruz. Biliyoruz ki bu işin içerisinden iyi para kazanılacak. En kötü ihtimalde bir koyun 1,4 yavru verirken, biz 1 olarak kabul ediyoruz. Yani bir yıl sonra bu 300 koyun 300 yavru veriyor. 300 koyun ve 300 yavrunun 5 ay sonra fiyatları belli. Bu 300 koyun, direkt olarak üreticinin hakkı. Bizim değil. Yani 300 koyunun fiyatı belli ve fiyatını çarpacaksınız. Bizim verdiğimiz avansı çıkartacaksın. Elinde adamın para kalacak. Ne kadar kalacağını da biliyoruz. Bir aileyi gerçekten geçindirecek” dedi.

Amaçlarının anaç hayvan sayısını artırarak hayvan sürüsünün sayısını çoğaltmak olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Hem büyükbaş hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Amacımız, gerçekten şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı istediğimiz seviyeye getirmek, TÜİK rakamlarına göre 16 milyon olan büyükbaş sayımız da belirli seviyeye getirmek” diye konuştu.