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08 Ağustos 2018 16:26

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Yerel seçim startını verdiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, “Önümüzdeki süreçte insanların gönlüne hitap edecek, onların gönüllerini kazanacak ve sosyal belediyeciliğin yanında aynı zamanda da gönül belediyeciliğini ön planda tutacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

08 Ağustos 2018 16:26


AK Parti Belediye Meclisi Ağustos ayı grup toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, toplantıda yerel seçimlerde izlenecek yol haritası ve AK Parti’nin hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Karadağ,”Belediyelerin bizde olmadığı yerlerde kimlerle bu iş gider, kimlerle halkın karşısına çıkmalıyız süreci devam etmektedir. Bu süreç hem il teşkilatı hem de genel merkez tarafından yürütülmektedir. Bu anlamda güzel bir çalışma yürütüyoruz. 1 tane il belediyesi 13 tane ilçe belediyesi 2 tane belde belediyesinin tamamını AK Parti olarak kazanmak ve halkımıza belediyeler aracılığıyla en güzel hizmeti sunmak istiyoruz. Tüm belediyelere AK Parti mührünü vuracağız” şeklinde konuştu.


24 Haziran seçimlerinde Çorum halkının her seçimde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmadığını dile getiren İl Başkanı Karadağ, bu süreçte artı ve eksi yönlerinin tespit edildiği raporu genel merkeze sunduklarını sözlerine ekledi.




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