AK Parti Çorum İl Başkanlığı’ndan iftar

Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi’nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 24 Haziran gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Çorum’da rekor bir oy alarak sandıkları patlatacaklarını söyledi.

Son günlerde yaşanan terör olayları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karadağ, “İftar yemeğini çok kalabalık ve coşkulu olarak yapmak isterdik ama milletvekili adayımız Erol Kavuncu’nun damadının şehit edilmesi bizleri derinden yaralamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bugün bir kez daha şunu gördük terör ne Ramazan ayı dinliyor, ne oruç dinliyor, ne bayram dinliyor. Terörle mücadele etmek için biz Türk milleti olarak, çok güçlü olmak zorundayız. Ben bizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmek zorunda olduğumuzu anladım. Başımızda bu yektesatlığı parlamenter sistem içerisinde dahi gerçekleştirmiş, seçim öncesi oy kaygısı düşünmeden şehitlerimiz çoğalırda tepki alır mıyız, gibi düşüncelere dahi kapılmayan idare göstermiş başımızda dünya lideri bir Recep Tayyip Erdoğan var. O Recep Tayyip Erdoğan bizim Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır” diye konuştu.

Seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Karadağ, “Teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanımızın hedef koymuş olduğu güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için tekrar geriye dönüşün olmadığı, koalisyon dönemlerinin geride bırakıldığı bir Türkiye için bu seçimde hepimize büyük görevler düşüyor ve çok çalışmamız gerekiyor. Milletimize güveniyoruz Allah’ın izniyle önümüzdeki seçimlerde tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorumdan rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacağız. Bunu çocuklarımızın ve kendi geleceğimiz için yapmak zorundayız. Ahmet, Mehmet için değil kendi geleceğimiz için oy vereceğiz. Kendi geleceğimiz için oy vermeye var mısınız? Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir hükümet kurmasına, mecliste de güçlü bir desteğinin sağlanmasına var mısınız? Çorum’da yeniden sandıkları patlatmaya rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.

İftar programına; AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili Adayları Oğuzhan Kaya, Serap Yıldırım, Belediye Başkanı Zeki Gül, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.