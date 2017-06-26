Ak Parti Çorum İl Teşkilatlarında bayramlaşma

Parti binasındaki bayramlaşma törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum teşkilatları olarak her zaman büyük bir kalabalıkla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu bizim zenginliğimiz, gücümüz. Bu huzur ve sükun ortamının her zaman devam etmesi temennimizdir. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer müslüman ülkelerindeki kardeşlerimizin de huzur ve sükun ortamında yaşayabilmesi için elinden gelen gayreti göstermektedir. Ramazan Bayramı’nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve refah getirmesini diliyorum" dedi.