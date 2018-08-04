Ayakkabıcılar Arastası esnafı, 24 Haziran genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a görevinde başarılar diledi. Arasta esnafının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, arasta da çok kapsamlı bir sağlıklaştırma çalışması yapacaklarını kaydeden Ceylan, arastanın aslına uygun bir şekilde yeniden restore edileceğini belirtti. Projenin hayata geçmesiyle birlikte hem Çorum’un çehresinin değişeceğini hem de arasta esnafının nezih bir ortamda hizmetine devam edeceğini ifade eden Ceylan, projenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Ceylan, projenin tamamlanması ile Çorum ekonomisine, turizmine, kent estetiğine yönelik kalıcı bir katkı sağlanacağını ifade etti.

Esnafın bu projeye sahip çıkmasını ve destek vermesi gerektiğine değinen Ceylan, “Arastanın restorasyonu için sizlerin bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu projenin öncüsü esnaf olacak, bizde gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.