AK Parti Çorum teşkilatlarından Ankara çıkartması

Olağan Kongresi Ankara Arena’da yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongreye AK Parti Çorum Teşkilatları adeta çıkarma yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan başta ana kademe, il başkanlığı, ilçe başkanlıkları, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarından oluşan 149 araçlık konvoyla toplamda yaklaşık 5 bin kişi Ankara’ya çıkarma yaptı. Yogun katılımla kongre için dün gece Çorum’dan yola çıkan partililer, sabahın erken saatlerinde Ankara Arena’da yerini aldı. AK Parti Çorum Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri Arena’da attıkları sloganlar ve marşlarla kongre salonunu coşturdu. Kongrede Çorum’dan Mehmet Karadağ, Halil İbrahim Kaya, Erhan Akar, Meryem Demir, Muhammet Fatih Temür, İlyas Özkan, Hakkı Güngör, Mustafa Lek ve Halil İbrahim Şaltu büyük kongre delegesi olarak oy kullanacak.

’Yerel seçimler için düğmeye basılacak’

Yerel seçimlerle ilgili takvimin daha erken başlatılması amacıyla Eylül sonunda yapılması düşünülen kongre öne çekilmişti. Bugün gerçekleşecek kongre, yerel seçimlerin de resmen başlangıcı olacak. Başkan Erdoğan, yeni ’A Takımı’na ve parti tabanına yerel seçimin önemine dair mesajlar verecek.

’Karadağ ve Ceylan selamladı’

Kongre öncesi AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ salonda bulunan partilileri birlikte selamladılar.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, "Türkiye’yi şaha kaldıran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, güçlü hedeflere doğru durmak yok dedik ve yeni hedeflere doğru yolumuza devam edeceğiz" dedi.

’Kongre programı’

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin’in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlentildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 6. Olağan Büyük Kongresi’nde, kurulan platform üzerinde salonu dolaşarak partilileri ve delegeleri selamladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere hitaben bir teşekkür konuşma yaptı.

Yoğun katılımdan dolayı partililere teşekkür eden Erdoğan, “AK Parti Hicret’tir, AK Parti Malazgirt’tir, AK Parti Anadolu’daki Türk İzlenimizdir, AK Parti Selçuklu’dur, AK Parti Osmanlı’ndır, AK Parti Fetih’tir, AK Parti Müdafidir, AK Parti Çanakkale’dir, AK Parti Kutül Amar-e’dir, AK Parti İstiklal Harbimizin Cumhuriyetimizdir." dedi.

’AK Parti Kalkınmadır, AK Parti Gelecektir, Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederek ülkemizin önündeki bir asrını aydınlatandır velhasıl AK Parti Türkiye’dir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya Olacağız ya Öleceğiz diye haykıran bir milletiz. Başaramayacaksınız, bölemiyeceksiniz. Türkiye’nin yükselişini durduramayacaksınız, durmayacağız. Halk için Millet için Devletimiz ve Bayrağımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz. Hiçbir zaman mücadeleden kaçan bir parti olmadık. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık, adaletsizlik,karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık, durmayacağız. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız. ’Vakit Türkiye Vakti’ diyerek çıktığımız bu kutlu yolda milletimiz kararını verdi. Milletimizin teveccühü ile 24 Haziran seçimleri ile istikameti sağlam kutlu yürüyüşümüzü yeni bir zaferle taçlandırdık. Milletimize ve Tüm Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.