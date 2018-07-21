AK Parti danışma meclisi toplantısı

Danışma meclisi toplantısında 24 Haziran milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan çalışmalar masaya yatarılırken, yerel seçimlerde izlenilecek seçim politikası değerlendirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde hedeflerinin 14 belediye’de AK Parti bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum Teşkilatı’nın sandık bazlı seçim çalışmasında diğer teşkilatlara örnek gösterildiğini belirten Karadağ, bu sistemin yerel seçimlerde ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.

İyi bir strateji, iyi bir teşkilat çalışması ve sandık bazlı çalışma yaparak yerel seçimlerde güzel bir sonuca imza atacaklarını dile getiren Karadağ, “Yerel seçimlerdeki hedefimizi genel başkanımız gönül belediyeciliği olarak açıkladı. Gönüllere girmek her şeyden önemlidir. Milletimizin gönlüne girecek çalışmalar yapacağız. AK Parti olarak seçimlerin bittiğinin ertesi günü bizim için yeni seçimin çalışması başlar” dedi.

AK Parti’de bir seçim biterken yeni bir seçimin başladığını kaydeden Belediye Başkanı Zeki Gül de, “Çorum Belediyesi olarak yarın seçim olacak gibi çalışıyoruz. Partimizin son seçimlerde aldığı başarıda katkısı bulunan herkesi tebrik ediyorum. Türkiye de örnek bir çalışma sergiledik. Bir ve beraber olmanın sonucunu aldık. Bu seçim çalışmamız önümüzdeki çalışmalarına örnek olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, yerel seçimlerde iktidar olunmadan genel seçimlerde iktidar olunmayacağını belirtti. Yüzyılın seçimi olarak nitelendirdiği 24 Haziran seçimlerinden başarı ile çıktıklarını hatırlatan milletvekili Kavuncu, seçimde herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Önlerinde yerel seçimler gibi önemli bir sınav daha olduğuna dikkat çeken Kavuncu, “Yerel seçimlerde iktidar olunmadan genel seçimlerde iktidar olunmaz. Gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Yerelde iktidar olamadığımız belediyelerde AK Partili belediyeler olmadığı zaman hizmetler noktasında ne tür aksaklıklar, sıkıntılar yaşadığımızı en iyi o ilin sakinleri biliyor. Genel seçimlerdeki aynı ruh ve heyecanla hiçbir şey kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek ümmetin, gönül coğrafyamızın son umudu Türkiye dedik ve o heyecanla gece gündüz çalıştık. Bu ruh ve heyecanlı önümüzdeki seçime hazırlanacağız. Bizi biz yapan, diğerlerinden ayıran inanmışlığımız, samimiyetimiz, adanmışlığımız ve teşkilatçılığımızdır. Bu dava “dava şuuru” ve teşkilat bilinci sayesinde bu noktalara geldi. Bundan sonrada bu minval üzere devam ettiği sürece Allah’ın izniyle hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Taşlar bir bir yerine oturuyor. Her gün her saniye devletimiz yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde kutlu yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye’nin yeni bir sisteme geçtiği belirterek, önemli bir dönemeçten geçen Türkiye’nin bu süreçte kendine engel olan kamburları sırtından attığını kaydetti.

24 Haziran seçiminde elde edilen başarıda herkesin emeği olduğunu kaydeden Ceylan, “Bu seçimde halkımızın önünde iki seçenek vardı. Ya devam edilecektik yada Türkiye’de kaos ortamı başlayacaktı. Halkımız oynanan oyunları gördü ve vatanına sahip çıktı. AK Parti’nin başarısının içinde emek, hoşgörü ve sevgi vardır. Bizim derdimiz büyüktür. Çünkü bizim tek derdimiz Çorum’dur, derdimiz milletimize hizmet etmektir. Her seçimin bir öncüsü vardır. Seçimlerimizin vazgeçilmez öncüsü ise kadınlarımızdır. 24 Haziran’da nasıl kadınlarımız sayesinde başarı elde ettiysek, yine önümüzdeki yerel seçimde de kadınlarımız sayesinde 14 belediyemizi de AK kadrolar ile buluşturacağız. Önemli olan insanımıza dokunmak ve gönlüne girebilmektir” şeklinde konuştu.

Amaçlarının Çorum’u sağlık alanında merkez yapmak olduğunu anlatan Ceylan, “Yakında Diş Hastanemizi de yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Ama biz bunla da yetinmedik bir de Çoruma Diş Fakültesi açılması için girişimlerde bulunduk. Şuanda Çorum’umuza gelecek olan Profesör ve Doçentlerimizi ayarladık. Bu hizmetlerle birlikte halkımız diş tedavisi için asla başka illere sevk alarak gitmek zorunda kalmayacaktır. Şuanda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanemiz dışarıdan yüzde 35 sevk alır hale geldi. Çorum’umuza Onkoloji bölümünü de açtığımız da bölgenin parlayan yıldızı olma hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız ” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Koordinatörü Recep Yıldırım ise, Çorum’un elde ettiği başarıyı sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, “Bu başarıyı yerinde göreyim ve milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan hariç diğer milletvekillerimizin hitap, konuşma ve teşekkürleri nasıl onu göreyim diye geldim. Ankara’da başardılar konuşuluyor yerinde de görelim dedik. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlara Çorum’a gidin, dünyanın merkezini gezin. Bu başarıyı nasıl elde ettiler onu tatbik edelim diye Çorum’u görsünler diyorum. Yerel seçimler genel iktidarın bekası yerel iktidarın sağlamlığına bağlı. Bu birlikteliği koruduğunuz müddetçe 14 tane belediyeyi almamanız için sebep yoktur” dedi.