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29 Temmuz 2018 17:54

AK Parti İl Başkanı Karadağ okul sorununu çözüme kavuşturdu

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

AK Parti İl Başkanı Karadağ okul sorununu çözüme kavuşturdu

29 Temmuz 2018 17:54

Mehmet Karadağ, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili yaşanan bina sıkıntısını Vali Necmeddin Kılıç ile görüşerek çözüme kavuşturdu.


Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi üzerinde yıllarca ilkokul, ilköğretim okulu ve son olarak da İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim-öğretim hizmetinin verildiği Yıldırım Beyazıt Okulu, bir süre önce ihtiyaca cevap veremediği gerekçesiyle yıkılmıştı.


Okulları yıkılan öğrenciler ise, geçtiğimiz dönem, İmam Hatip Lisesi kız bölümünün eski binasında eğitim-öğretime devam etti.


2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise, eğitim görülen alanın yetersizlik kalması nedeniyle okul idaresi ve aile birliği daha rahat bir ortamda çocuklarının eğitime devam etmeleri için harekete geçti.


Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Açık, yıllardır yaşadıkları okul sıkıntısını AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ’a iletti.


Bunun üzerine AK Parti İl Başkanı Karadağ, konuyu Vali Necmeddin Kılıç ile görüştü. Okul Aile Birliği Başkanı Açık’ın Hz. Ömer Cami yanına yapılan okulun bu sene kendilerine tahsis edilmesi talebini Vali Kılıç’a ileten İl Başkanı Karadağ ile Vali Kılıç’ın istişaresinin ardından nihai karar verildi.


Vali Necmeddin Kılıç’ın talimatları doğrultusunda yeni okul Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’na tahsis edildi.


İl Başkanı Karadağ, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun yeni dönemde Hz. Ömer Cami yanında bulunan okulda eğitim-öğretimini sürdüreceğini açıkladı. Okullarının yıkılmasının ardından yaşanan süreçte öğrencilerin yaşadığı sıkıntıdan dolayı üzgün olduğunu, ancak bu yıl öğrencilerin yeni bir okulda eğitim görecek olmalarından dolayı da mutlu olduğunu söyleyen Karadağ, bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Vali Necmeddin Kılıç’a teşekkür etti.


Karadağ, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun en kısa sürede inşaatının tamamlanacağını ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise öğrencilerin kendi okullarında eğitimlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Açık ise, İl Başkanı Mehmet Karadağ’a ve Vali Necmeddin Kılıç’a da sorunun çözümündeki katkılardan dolayı teşekkür etti.




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