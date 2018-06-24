AK Parti İl Başkanı Karadağ, oyunu kullandı

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, eşi Muazzez ve kızı Cemile Merve ile birlikte oyunu kullanan İl Başkanı Mehmet Karadağ, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Milletin desteğiyle rekor bir oy beklediklerini dile getiren Karadağ, “16 Nisan’da bir açıklama yapmıştık. Akşam bazılarının ışığının söneceğini bazılarının ise sabaha kadar yanacağını söylemiştik. Bu akşamda biz il teşkilatı olarak hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Milletimizin desteğiyle rekor bir oy bekliyoruz. Bu seçimlerde teşkilatlarımız ciddi bir sınav verdi. Gidilmedik köy, belde, ilçe kalmadı. Sıkmadık el bırakmadık. Bu noktada SKM ve milletvekili adaylarımıza ve diğer teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün içinde 2 bin kişilik bir ekibimiz var. Eğitimleri tamamlandı. Seçim yasalarına en vakıf kadroda bizim kadrolarımızdır” dedi.

Demokratik bir seçim süreci yaşandığını dile getiren Karadağ, “Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gayet demokratik bir seçim süreci yaşanıyor. Çorum’da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sayım sırasında da sandığa yansıyan millet iradesi yine aynı şekilde layıkıyla sayım yapılır. Sonuçlar açıklandığında inşallah cumhurbaşkanımız tekrar cumhurbaşkanı olarak, milletvekillerimizi de en üst düzeyde mecliste temsilinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Seçimler vatanımız, milletimiz, Çorum için hayırlı olur” diye konuştu.

“Bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz”

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise, dava adamı olduklarını belirterek, “Biz davamızın peşindeyiz. Ülkemizin hizmetindeyiz. Bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizi devredeceğiz. Yeni milletvekili arkadaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz. Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimizin daha ileri gitmesi iradenin, erdemin, cesaretin yükseldiği bir Türkiye’de bu yola baş koyduk. Durmak yok yola devam. Tüm teşkilatlara teşekkür ediyorum onlarla çalışmak bir şereftir” ifadelerini kullandı.