AK Parti İl Başkanı Karadağ’dan anlamlı kutlama

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir’le birlikte İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni olan Aşkın’la bir araya gelen Karadağ, AK Parti Teşktilatları tarafından yılın öğretmeni seçilen öğretmeninin elini öperek plaket takdim etti.

Çorum İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni olan Metin Aşkın’a “hocaların hocası” dediklerini ifade eden AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyarette bulunduklarını söyledi.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlamak için en doğru adrese geldiklerini düşündüğünü dile getiren Karadağ, “AK Parti olarak hocamızı yılın öğretmeni seçtik Metin Aşkın hocamızı. Şehit olan Aybüke olan öğretmenimizin, dün şehit olan hafız arkadaşımız gibi tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugüne kadar ne öğrendiysek bize öğretmenlerimiz öğretti. Yaşantılarıyla örnek oldular. Hem de yaşamımız boyunca her alanda bir çok tecrübe kazanmamıza katkıda bulundular. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Emekli eğitimci Metin Aşkın ise, her zaman öğretmenlik yaptığı yılların gözünün önüne geldiğini belirterek, zaman zaman albümünden çıkardığı fotoğraflarla geçmişe yolculuk yaptığını kaydetti.

Öğretmenliğin farklı bir meslek olduğunu anlatan Aşkın, öğrencilerinin başarılarını gördükçe iftihar ettiğini, onur duyduğunu vurguladı.