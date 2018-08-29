AK Parti İl Başkanı Karadağ’dan hastane ziyareti

Mehmet Karadağ, yoğun mesaisinin yanı sıra sosyal sorumluluklarından da vazgeçmiyor.

Esnaf ziyaretleri ile sürekli halkın yanında olmaya özen gösteren İl Başkanı Karadağ, her davete de katılmaya gayret gösteriyor.

İl Başkanı Karadağ, ayrıca insanların hastalıkta ve sağlıkta yanlarında olması gerektiği bilinciyle, hastaları ziyaret ederek onların hayır duasını almayı ihmal etmiyor.

Hasta ziyaretlerini geleneksel hale getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Evrim Çağatay Afşalar ile birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlarla sohbet etti.

Başkanın ziyaretlerinden son derece memnuniyet duyan hasta ve yakınları ise il başkanını her zaman yanlarında görmekten mutlu olduklarını ifade ettiler.

Hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenen Karadağ, onların sağlık alanında istek ve arzularını dinledi. İslam dininin hastaları ziyaret edilmesini tavsiye ettiğini hatırlanan Karadağ, bu konuda hassasiyet gösterenlere büyük müjdeler verildiğini söyledi.

İslam dininin insani ilişkilere çok önem verdiğini belirten Karadağ, “Neticede hastalık kula Allah tarafından imtihan gereği verilen bir çile ve meşakkattir. Kula düşen bu çileye sabretmek ve şikâyetçi olmamaktır” ifadelerini kullandı.

Hastalara moral veren Karadağ, “Hasta olanın imtihanı hastalığa sabretmek dostlarının imtihanı ise ona maddi manevi destek olmaktır” dedi.

Hastaların yanlarında kendilerinin acısını paylaşacak, ona moral verecek dostları görmek istediğini kaydeden Karadağ, “Bizde bunu bildiğimiz için sürekli hastanemizde yatan hastalarımızı ziyaret ederek, onların acısını paylaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Her fırsatta vatandaşla birlikte olacaklarını ve onların problemlerine çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Karadağ, "Halkımız ile iyi bir gönül bağı kurduk ve bu bağı koparmadan daha da güçlendirerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.