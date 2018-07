AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum’dan çıkan rekor oy ve 4 milletvekilinden üçünün AK Parti tarafından kazanılmasının proje partisi olarak nitelediği İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’u çılgına çevirdiğini ileri sürdü.

Millete hakaret eden milletvekilinin yalan bir habere sarılıp çılgına döndüğünü dile getiren Karadağ, "Çorum’un 14 ilçesinde toplam 10 icra dairesi mevcuttur. Bunların 4 adedi merkezdedir. 113 bin 980 icra dosyasından çoğunluğu vatandaşın bankalardan alacağı olan masraf alacağı dosyalarıdır. Bankalardan masraf alacağı dosyaları vatandaşın aleyhine değil lehine olan dosyalardır. Zira karşı taraf (borçlu) vatandaş değil bankadır" dedi.

Milletvekilinin FETÖ taktiği olan ’çamur at izi kalsın’ mantığıyla yaptığı paylaşımının bozuk ruh halini yansıttığını iddia eden Karadağ, "Bu dosyaların bir kısmı ilam alacağına bağlı devletin borçlu olduğu örneğin kamulaştırma dosyaları, ya da sigorta şirketlerinden alacak dosyalarıdır. Velhasıl her bir icra dosyasının borçlusu vatandaş değildir. Alacaklısı vatandaş, borçlusu bakanlıklar, sigorta şirketleri, bankalar vs. Bu dosyalar sadece 2018 yılında açılmış dosyalar değil, belki 10 yıl ve üzeri dosyalar dahi var. Zira dosya alacaklısı ya da alacaklı vekili dosyayı işlem yapmak suretiyle düşürmediği yada yenilediği müddetçe dosya açık kalır" diye konuştu.

Karadağ, Konya milletvekilinin Çorum halkına hakareti karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Karadağ ayrıca adli makamlarda dava açılarak kendisinden hukuk dairesinde hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.