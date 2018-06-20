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20 Haziran 2018 15:05

AK Parti İl Başkanı Karadağ’dan yollarda inceleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı döneminde Çorum’da ulaşıma 2,9 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Karadağ’dan yollarda inceleme

20 Haziran 2018 15:05


Çorum-Cemilbey- Ortaköy arası yolunda yapılan 1.etap çift şerit yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen bulunan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, ulaşım yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.


Proje bünyesinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinin bulunduğunu kaydeden Karadağ, “2017 yılı içerisinde arazi okumaları ve kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Km: 16 ila 22 kilometreler arasındaki kesimlerde muvafakatname alınmasıyla ilgili çalışmalara başlanılmış olup 2018 yılında da devam edilecektir. 2018 yılında yaklaşık 6 kilometrelik kesimde muvafakatname alınabilecek 3 kilometrelik kısımda çalışılarak 1,5 kilometrelik kesimin BY-SK seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir. 21 ila 22 kilometre arasında toprak işi çalışmaları devam etmektedir. Eğer yoldaki kamulaştırma ve ödenek problemi çözülürse 2019 yılı sonunda yolun yapımı bitirilmesi hedeflenmektedir” dedi.




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