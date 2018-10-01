AK Parti İl Genel Meclisi Grubu toplandı

AK Parti İl Genel Meclisi Grup Toplantısı yapıldı. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, başkanlığında yapılan toplantıda meclisin Ekim ayı çalışmaları ile bugüne kadar yapılan çalışmalar görüşüldü.

AK Parti iktidarı ile birlikte köylerde yaşanan alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Karadağ, kırsal kesimlerdeki temel sorunların büyük oranda çözüldüğünü kaydederek, İl Genel Meclisi'nin yapacağı son çalışmalarla köylerin zaruri ihtiyaçlarının tamamlanacağını söyledi.

AK Parti iktidarının Çorum'da olduğu gibi bütün Türkiye sathında hizmetleri en üst seviyeye çıkarmanın gururunu yaşadığını dile getiren Karadağ, “ Artık eksik kalan işler yada yenilemelerle ilgili yaptığımız çalışmalar sezon sonuna doğru birkaç noktada beklediğimiz parasal destekler vardı. Bunlar geldi. Köy-Des kaynakları ilçelerin tamamına iletildi. Köy-Des kanalıyla yapılacak hizmetlerimiz görevlilerin kontrolünde yatırım için harcanacak. İçmeye suyu ve kanalizasyon tamamlanması gereken yerlerimiz var. Bunlarla ilgili Özel İdare ve Valilik meclisinde onayı ile çıkardığı kararla 17 milyon lira İller Bankası'ndan destek istemiştir. Bu kaynakta geldi. Bu ödeneği de projelendirilen yerlere harcayacağız” dedi.

21 köyün içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan Şendere göletinin yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını açıklayan Karadağ, göletin hizmete girmesiyle birlikte kendilerine yöneltilen haklı serzenişlerinde sona ereceğini dile getirdi.

İl Genel Meclisi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla güzel işler başardığını anlatan Karadağ, “Yerel seçimler yaklaşıyor. Meclis üyelerimiz hangi yerleşim yerine giderlerse gitsinler gerek muhtarlar gerekse kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından yerel milletvekili gibi karşılanıyorlar. Bizim davamız millete hizmet davası diyen cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.