AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar güven tazaledi

Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar seçilen Alişan Yaşar güven tazeledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, 2019 yılında Mecitözü’ndeki belediye seçimlerini kazanacaklarını söyledi.

İlçe Başkanı Alişan Yaşar ile her bir araya geldiklerinde ilçeye yapılacak ve yapılması planlanan yatırımların yanı sıra belediye seçimlerini kazanmanın hesabını yaptıklarını ifade etti.

2019 yerel seçimleri öncesi seferberlik ilan eden Karadağ, “Bizde kongrelerin bittiği günün sabahı seçim çalışmalarına başlıyoruz. Alişan Yaşar ve yönetimiyle hep beraber Mecitözü’nde yeni bir hamle başlatalım. Mecitözü’nde AK Partiliyim diyen hiç kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Bunu böyle görüp başkan ve yönetimin etrafında kenetlenecek. Belediyeyi almak zorundayız. 2019 yılında yüzde 50+1 geçmek için oylarımızla rekor üstüne rekor yapmak zorundayız” dedi.

AK Parti İl Koordinatörü Recep Yıldırım ise, Mecitözü ve Sungurlu’dan geçtiğinde içinin cız ettiğini belirterek, “Buradan Amasya ve Tokat’a geçtiğimde içim cız ediyor. Un var. Şeker var. Yağ var. Usta var. Belediye helvası yapamıyorsunuz. Bir örnek de Sungurlu. Oradan da Çorum’a gelirken içim cız ediyor. Oyumuz yüksek. Herşey tamam. Kazanılmış olan belediyeyi sen ben kavgasından Sungurlu’da kaybetmişiz. Pele’ye sormuşlar “bu kadar gol atıyorsun, takımını şampiyon yapıyorsun başarısının sırrı nedir” diye. O da, “Arkadaşlarım bana pas veriyor, ben gol atıyorum” demiş. 2019 yılında belediye gölünü attırın artık yeter. Bu imkan sizde var. 2019 yılında cızları, üzüntülerimizi sona erdirin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, konuşmasında ana muhalefet partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Türkiye’nin S-400 füzesi alımına ilişkin açıklamalarına ABD, AB ülkeleri ve FETÖ’nün yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı çıktığını dile getiren milletvekili Salim Uslu, “Kılıçdaroğlu’nu mazur görmek mümkün. Dün söylediği ile bugün çelişiyor. Dün ‘terörist’ demezken bugün farklı bir şey söylüyor. ‘Neden silahlar gidip teröristleri öldürüyor’ diyor. Oysa teröristler askeri, polisi, korucuyu, işçiyi şehit ediyorlar. İş makinelerini yakıyorlar. Ondan sonra Kılıçdaroğlu’nun vekillerine göre onlar pikniğe gidiyor. Hem insanımızı şehit edecekler hem de senin vekilin çıkacak ‘pikniğe gidiyorlardı’ diyecek. Silahlarla pikniğe gidilmesini ilk kez duyuyoruz. Mecitözülüler silahla hiç pikniğe gider mi” diye konuştu.

Türkiye’nin her çeyrekte kalkınma hızının yükseldiğine dikkat çeken Uslu, Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların ülkedeki istikrarı bozmak istediğine işaret etti.

15 Temmuz’da milletin geleceği ve bekasına karşı haince bir girişimin devreye sokulduğunun altını çizen Uslu, milletin darbe girişimini geri püskürttüğünü ifade etti.

Parti içi birlik ve beraberlik mesajları da veren Uslu, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Listeler yarıştığında onun oluşturduğu hasar, artçı sarsıntılar, bir sonraki seçime kadar devam ediyor. Bölünmeyip birbirimize sıkı sıkı sarılıp Allah için seveceğiz. Bu dava hepimizin nefsinden daha büyüktür. Bu nasip meselesidir. Türkiye’nin bekası meselesinde sen ben kavgasını yapacak değiliz. Böyle bir lüksümüzde yok” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye ilksen Ceritoğlu Kurt ise, Türkiye’nin, Çorum’un ve Mecitözü’nün her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

2019 yılının Türkiye ve mazlum milletler için dönüm noktası olacağını belirten Ceritoğlu, “Bu seçimlerde yüzde 50+1 oy oranı yakalamak zorundayız. Türkiye son 15 yılda o kadar çok kazanımlar elde etti. Türkiye’de hayal dahi edilemeyecek projelere imza atıldı. Bu avantajlarımızı, kazanımlarımızı sürdürebilmek için herkesten söz istiyorum. 2019 yılı Mecitözü yılı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin tek tek okunarak ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek lise ile gidilen seçimlerde Alişan Yaşar güven tazeledi.