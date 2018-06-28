AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, seçim sonucunun Türkiye için en hayırlı bir sonuç olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise, yüzyılın seçiminde yüzyılın liderini başkan, kendilerini de milletvekili seçen Çorum halkına teşekkür ederek, “Bizler millet olarak yarış bittikten sonrada koşmaya devam edeceğiz. Esas yarış şimdi başlıyor. Millet sözünü söyledi. Şimdi iş zamanı. Durmak yok yola devam” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ da seçim sonuçlarına göre Çorum’un Türkiye’de en başarılı iller arasında olduğunu söyledi.

Çorum’un, milletvekilliği seçiminde Türkiye ortalamasının yüzde 10, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda ise 12 puan üzerinde olduğunu dile getiren Karadağ, “Çorum’a teşekkür ediyoruz. 3 milletvekilliği aldık. Çevre illere baktığımız zaman üzüntü duyduğumuz oldu ama Çorum yine bizim göğsümüzü kabarttı. 16 Nisan’ı baz alsak dahi bu seçimde oyumuz oransal olarak yine de artmıştır, eksilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Yunus Süer’in elinden aldılar. İl dışında olduğu için mazbata törenine katılamayan milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın mazbatasını ise İl Başkanı Mehmet Karadağ aldı.

İl Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata törenine Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Mazbata töreni sonunda partililer toplu fotoğraf çektirdiler.