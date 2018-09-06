AK Parti MKYK Üyesi Ceylan’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Çorum Bürosu’nu ziyaret etti. İHA Çorum Temsilcisi Bülent Özkaleli ile görüşen milletvekili Ceylan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomik göstergelere bakıldığında yüzde 7 oranında büyüme yakalayan Türkiye’nin yıl sonu büyüme hedefinin yüzde 3,2 olduğunu kaydeden Ceylan, bu ekonomik göstergelerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini kaydetti.

Gezi olaylarıyla başlayan sürecin 17-25 Aralık, MİT krizi ile devam ederken Türkiye’ye yönelik operasyonların 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte tavan yaptığına dikkat çeken Ceylan, “15 Temmuz’da bu ülke hiçbir ekonomik ve askeri zafiyete uğramadı. Bu sürecin ardından dünyanın yakından izlediği sınır ötesi operasyonlara imza attı. Bölgesinde güç kazanıp söz sahibi olurken ekonomik dengelerde yerine oturmuştu. Şimdi başını Amerika’nın çektiği ekonomik operasyonla ülke üzerinde yaptıkları baskıyla devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ülkede panik ve kaos yaratma girişimi bunlar. Ekonomik yönden yürütülen bu savaşın 15 Temmuz’dan farkı yok. Hiçbir zaman başarılı olamadılar. Olamayacaklar da. Millet yanımızda olduğu müddetçe bu yaşanan sorunlar daha rahat aşılacaktır. Türkiye’de derin bir kriz yok. Bu da teğet geçecektir. Biraz zaman lazım. Millette tepkisini gösteriyor. Herkes kendi çapında bir duruş sergiliyor. Aslolan millettir. Bu süreçten çıkacağız. Büyümeye ve istihdam artırmaya devam edeceğiz” dedi.

"Türkiye’nin izni olmadan bölgede hiçbir devlet siyasi girişimde bulunamıyor"

Türkiye’nin iyi yöndeki gidişinin birilerini kıskandırdığını savunan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Kimse kaygılanmasın Türkiye’deki ekonomik veriler ülkenin gidişatı birilerini kıskandırmaya başladı. Bölgemizde artık söz sahibiyiz. Bölgede bir pazarlık masası varsa Türkiye artık o masanın baş tarafında bulunuyor. Türkiye’nin izni olmadan bölgede hiçbir devlet siyasi girişimde bulunamıyor. Bu birilerini rahatsız ediyor. Önceki gibi gündemini ülke gündemini Avrupa belirlemiyor. Gündemini bu ülkenin kendi dinamikleri belirliyor. Artık Türkiye’nin gidişatını IMF’de belirlemiyor. Bu dışarıdan gelen ve yönetilen bir operasyon” ifadelerini kullandı.

Yerelde iyi bir uyum yakalandığını vurgulayan Ceylan, “Yerelde iyi bir uyum var. İyi bir süreç başladı. Daha önceki sıkıntılar aşıldı. Bu da Çorum’u her yönüyle hem sportif anlamda diğer yakınma anlamında büyük katkı sağlayacak. Çorum’a katkı vermeye devam edeceğiz. 16 yıldır Çorum’u yatırım anlamında boş bırakmadık. Son üç yılda 2 bin ek derslik yapıldı. Yeni hastanemiz hizmete girdi. 150 profesör ve doçent görev yapıyor. Bunlar kolay şeyler değil. Geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Mevcut Ağız Diş Sağlığı Merkezi hastaneye dönüştürülüyor. Diş hastanesi projesi çiziliyor. Çorum doğalgaz kullanan ilk illerden birisi. Artık ilçelere doğalgaz veriliyor. Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar’a doğalgaz verilecek. Sağlıkta bölgede çok iyi yerdeyiz. TYÇP kapsamında 800 kişi okullarda istihdam edilecek. Mecitözü-Çorum arası duble yol olacak. 2019 yılı sonunda trafiğe açılacak. 450 milyon liralık Kırkdilim projesi devam ediyor. Kriz olsa bu yatırımların hepsi dururdu” şeklinde konuştu.

Önceliklerinin hızlı tren olduğunu açıklayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Hızlı tren aynı zamanda yükte taşıyacak. Cumhurbaşkanımızda Çorum ziyaretinde bu projeyi dile getirmişti. Yakından takip ediyoruz. Çorum’da bu döneme ikili eğitime de geçiyoruz. Ayrıca tarımda sulanabilir arazi oranımız arttı. Şu anda tarım arazilerinin yüzde 50’si sulanabilir hale geldi. Hedefimiz arazileri toprakla buluşturmak. Hayvancılıkta da iyi noktadayız. Çorum’da sertifikalı tohum üreteceğiz. Hazineden arazi kiralayacağız. Tarımda sertifikalı tohuma geçmezseniz sıkıntı yaşarız. Artık çiftçimiz yüzyıllardır işlediği araziler yoruldu. Mutlaka toprak tahlili yapmalı. Üniversite bünyemizde toprak tahlili yapılacak laboratuvar kuruldu. Çiftçilerimiz ne yazık ki toprak tahlili yaptırmıyor. Artık araziler yoruldu. Toprak tahlili yaptırana devlet teşvikte veriyor. Ürün çeşitliliğine gitmemiz lazım. Katma değeri yüksek ürünler ekmesi lazım çiftçilerimiz. Tarımı modern usullerle yapmalıyız. 800 kişi okullarda istihdam edilecek. Bunların yanı sıra Çorum’a nefes aldıracak çalışmalarımız sürüyor. Kamu kurumlarını şehrin farklı bölgelerine dağıtacağız. Bu hem trafik sorunun önüne geçecek hem de kent merkezindeki yığılmayı da önleyecek."

İHA’nın Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde önemli bir güç ve konuma ulaştığını dile getiren Ceylan, "Bugün nereye giderseniz gidin İHA’yı orada görmeniz mümkün. Ülke ve dünyada yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuyla paylaşması ve bu haberleri doğru, hızlı ve objektif bir şekilde yansıtması, İHA’nın tarafsızlık ilkesinden ödün vermediğini açıkça göstermektedir. Habercilik konusunda İHA iyi bir örgütlenmeye sahip. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette AK Parti İl Başkan Vekili Eyüp Arslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan akar, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ve partililer hazır bulundu.