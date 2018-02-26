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26 Şubat 2018 19:11

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti Çorum Teşkilatları, Belediye Başkanı Zeki Gül’e kutlama ziyaretinde bulanarak yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

26 Şubat 2018 19:11


AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, belediye ve teşkilatlarla birlikte 2019 seçimlerine çok iyi bir şekilde hazırlanacaklarını söyledi.


Belediyenin hem bir kamu kurumu hem de siyasi kimliği olan bir makam olduğunu dile getiren Karadağ, “Başkanımızla iki dönemdir birlikte çalıştık. Kendisi belediyenin her zaman gülen yüzü olmuştur. Teşkilatlarımızla da çok uyumlu bir birliktelik sergilemiştir. Bundan sonra da belediye başkanı olarak kamu hizmetlerini en verimli şekilde ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda yerine getireceğine inanıyoruz. Siyasi kimlik olarak ta iyi bir Ak Parti’lidir, iyi bir Erdoğan sevdalısıdır. Bu nedenle bizimle tam bir uyum içerisinde çalışacağına yürekten inanıyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Gül de, belediye başkanlığını maddi yönden değil, ülke davası olarak gördüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için büyük bir şans olduğunu dile getiren Gül, “Dünya ile mücadele eden bir liderle yol arkadaşlığı yapmak bizim için mükemmel bir duygu. Bize onunla yol arkadaşlığı fırsatı verdiği için Allah’a şükrediyorum” ifadelerini kullandı.


Partisinin ve teşkilatın emrinde olduğunu vurgulayan Gül, siyasi kimliğini hiçbir zaman unutmayacağını belirterek “Partimizle istişare edeceğiz, tek başımıza hareket etmeyeceğiz. İnsanların çok büyük şahsi başarısı varsa bağımsız aday olur. Benim böyle bir gücüm yok. Ben gücümü AK Parti’den alıyorum. Benin için ülkemin çıkarı şahsi menfaatlerin önünde gelir” şeklinde konuştu.




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