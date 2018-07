AK Parti teşkilatlarından seçim değerlendirme toplantısı

İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Teşkilatı’nın katılımıyla yapılan toplantıda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 24 Haziran seçimlerinde kadın kollarının özverili bir şekilde seçim çalışması yürüttüğünü söyledi. Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yüzyılın en önemli olan seçimlerinin Çorum’da zaferle sonuçlandırılmasında AK Partili kadınların büyük katkıları olduğunu belirtti.

27. Dönemde en çok kadın milletvekilinin AK Parti’de yer aldığını açıklayan Karadağ, “Önümüzdeki süreçte il genel ve belediye meclis üyeliklerinde siz değerli kadınlarımıza yer vereceğiz. Evinizden, ocağınızdan, çocuklarınızdan ve işlerinizden feragat ederek her haneye uğradınız saha da kurduğunuz tarama ekipleriyle mahalle mahalle sokak sokak dolaştınız. Ev toplantıları, kadın STK Temsilcileri vb. kuruluşlarla toplantılar düzenleyip ülkemiz için neden bu seçimlerin 100 yılın seçimi olduğunu ifade ettiniz. Her zaman kadın kolları teşkilatlarımızın yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Önümüzde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere şimdiden kurduğunuz ekiplerle çalışmalara başladınız sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu yürüyüşte sizlere verilen değer artmıştır. Partimizin bütün kademelerinde sizlere yer verilmiştir. Gerek toplumda gerekse partimiz nezdinde yeriniz yadsınamayacak kadar artmıştır” dedi.

Türkiye’de genç nüfus oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken Karadağ, “Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesinde gençlerin geleceği için yaptığı çalışmaları belirtti. Bizler hem geçmişine sahip çıkan hem de geleceğinin teminatı gençlere önem veren ve bu bilinçle yetişen bir gençliği her zaman başımız üstünde taşırız. Sizler bizlerin lokomotifisiniz. Gündüzleri saha da geceleri ise gençlerimize yönelik çalışmalarda, bayrak takmak için direklerde yer aldınız. Yaptığınız bu çalışmalar karşılıksız kalmayarak milletimiz teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanımız liderliğinde yol yürümemize vesile oldunuz” ifadelerini kullandı.

Merkez ilçe teşkilatının AK Parti’nin en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayan Karadağ, “Yolumuza dünkünden daha sağlam daha emin bir şekilde devam edeceğiz. Merkez ilçe teşkilatımız bizlerin her zaman yüzünü ağartmıştır. Türkiye’de başarılı iller arasında yer almamızı sağlamıştır. Türkiye de il teşkilatları arasında örnek il olmamız sizlerin sayesindedir. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında yüzde 12 milletvekilliğinde ise yüzde 10’un üstünde oy almamızda sizlerin katkısı kat kat fazladır. Seçim günü 2000 kişilik bir ekiple sandıklara sahip çıktık. Her okulda her sandıkta görevli olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra artık durmadan yorulmadan gerçekleştireceğimiz yerel seçimlere hazırlanarak çalışmalarımıza başlayacağız. Allah’ın izni milletimizin takdiri ile 14 belediyemizin 14 belediyesini alacağız. Türkiye de başarılı iller arasında Milletvekilliği seçimlerinde 29. Sıra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 31.sırada yer aldık. Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş başarımız nedeniyle şahsımda teşkilat kademelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik etti” şeklinde konuştu.