AK Parti’de gündem yerel seçimler

Kurban Bayramı nedeniyle ilçe teşkilatlarında düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan il başkanı Karadağ ve milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu hem partililerle bayramlaştılar, hem de yerel seçimlerde izlenecek yol haritasını masaya yatırdılar.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yerel seçimlerde parti tabanının tercihinin dikkate alınacağını belirterek, genel seçimlerde yakaladıkları başarıyı yerel seçimlerde de yakalayacaklarını söyledi. Millete hizmet etmenin bir dava şuuru gerektirdiğini kaydeden Karadağ, "Dolayısıyla bu şuurla hareket ederek yerel seçimlerde, hem belediye, hem il genel meclisi hem de belediye meclislerinde en yüksek oyu alacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Teşkilatlar arasında parti genel merkezi tarafından yapılan performans değerlendirmesinde son üç aydır teşkilatlar olarak Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadıklarının dile getiren Karadağ, "Bu başarı tüm teşkilatlarımızın başarısıdır. Teşkilatlarımızın verdiği büyük destek ile Çorum’da yine 3 milletvekili çıkardık. Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli. Yerel seçimlerde en yüksek oyu almak için tercihlerimizi doğru yaparak, sizlerle istişare ederek, tabanın sesini dinleyerek, yereli gerçekten önemseyerek inşallah en iyi neticeyi alacağımıza yürekten inanıyoruz. Milletvekilliğinde teşkilat olarak yerel ağırlıklı adaylara yer verdik ve hamd olsun başarılı olduk. Yerel seçimlerde de tabanımızın sesini dinleyerek, yerelin sesine kulak vererek adaylarımızı belirleyip yolumuza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıktıklarını belirterek, “24 Haziran’da ‘100 yılın seçimini ve 100 yılın liderini seçiyoruz’ dedik. Bütün dünya karşımızda dedik. Kazanmamız gerektiğini söyledik ve seçimlerden zaferle çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçtik. Bizleri de meclise gönderdiniz. Sizlerin ve milletimizin adına TBMM’sinde hizmet edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde başlayan işler devam edecek. Yapılması gereken işler yapılacaktır.Her zaman emrinizde görevimizi yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, Türkiye’nin 15 Temmuz ve öncesinde bir çok badireyi atlattığına dikkat çekerek, “En son 15 Temmuz ile ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı. Bu vatanı kanıyla canıyla almış aziz millet hem seçilmiş Cumhurbaşkanına sahip çıktı hem de o cesaretli ferasetli Cumhurbaşkanı bu millete sahip çıktı başında durdu ve bugün ülkemiz refah ve huzur içerisindedir. Bunlar bitecek mi bitmeyecek sizlerin de gördüğü gibi dolar operasyonları ekonomik operasyonlar bir takım yaptırımlar sabredeceğiz ve sonunda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi zafer inananlarındır ve zafer bizim olacak inşallah” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı rahat ve huzur içerisinde geçirmesini istemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ülkemize operasyon çekmeye çalıştığını söyledi. Birilerinin Türkiye’nin karanlık günlerine yeniden dönmesini istediğini dile getiren Ceylan, o günlerin geride kaldığını belirtti. Artık karar mercisinin millet olduğu için operasyon yapılmak istendiğini ifade eden Ceylan, bu sürecinde geçeceğini kaydetti.

Yerel seçimlerde tüm belediyelerde AK Parti bayrağını dalgalandıracaklarını dile getiren Ceylan, “Hedefimiz bundan sonra 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Laçin’de, Sungurlu’da, Mecitözü’nde, Oğuzlar’da, Aşdağul’da seçimleri kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Çorum’da 14 belediyenin tamamını alacağız. AK Partili tüm Belediye Başkanlarımızın bu zamana kadar yaptığı yatırımları biliyoruz ve başarılı projelere imza attığına hepimiz şahit oluyoruz, bundan sonra da bu hizmetlerin ve projelerin devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.