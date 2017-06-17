AK Parti’den birlik ve vefa iftarı

Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksinde düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftara AK Parti Çorum Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıcnal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, eski Çorum milletvekilleri Ali Yüksel Kavuştu ve Adnan Türkoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, köy ve mahalle muhtarları ile partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, parti teşkilatı olarak Ramazan ayında da boş durmadıklarını, bu mübarek ayı dolu dolu geçirdiklerini belirterek, dünyada birçok ülkenin kan gölü içerisinde, çatışmalarla, savaşlarla, kaoslarla uğraşırken, Türkiye’nin huzur içinde bir Ramazan geçirdiğini anlattı.

Türk milletinin ülkesine, bayrağına, ezanına, demokrasisine sahip çıkan bir ülke olduğunun altını çizen Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım önderliğinde Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlandığını vurguladı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Program protokolün hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.