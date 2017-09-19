AK Partiden kan bağış kampanyası

Piri Baba Parkı yanında kurulan Kızılay Aracındaki toplu kan bağışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve teşkilat mensupları katıldı.

Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Karadağ’a faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, AK Parti teşkilatları inanılmaz çaba gösterdiklerini belirterek 200’ü aşkın ünite kan bağışı aldıklarını anlattı.

AK Parti teşkilatlarına iyiliğe vesile oldukları için teşekkür eden Dr. Senem Biçer, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a da günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iki günde 200 ünite kan bağışı toplanmasının AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve mahalle teşkilatlarının başarısı olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarını tebrik etti. Ceylan, Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve ekibine de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ise, parti teşkilatları olarak toplumun ihtiyaçları ne yönde ise o doğrultuda hareket ettiklerini anlattı. Daha önce organ bağışı kampanyasına katıldıklarını hatırlatan Karadağ, Merkez İlçe Teşkilatının kan bağışı kampanyasının da başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.