AK Parti’den MHP’ye teşekkür ziyareti

AK Parti yöneticileri, 2017 referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde verdiği destekten dolayı MHP’li yöneticilere teşekkür ederek, gündemdeki konuları değerlendirerek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, 2017 referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını hatırlatarak, “Mevzu Recep Tayyip Erdoğan mevzusu değildi. Mevzu AK Parti mevzusu değildi. Mevzu Milliyetçi Hareket Partisi değildi. Bugünde yaşayıp görmüş olduğumuz gibi Dolar üzerinde yaşanan spekülasyonların, ekonomik yaptırımlar ve yıllarca üzerimize gelen terör belası, Türkiye yıldırma politikaları, Türkiye’de oluşan milli hükümetin, milli yapılanmanın hayat bulması ve Türkiye’nin kendine gelmesi bugün hastalıklı ve bunalım içerisinde ki psikolojik sıkıntıları olan Avrupalı milletleri ve Amerika’yı rahatsız etmiştir. Tayyip Erdoğan’ın milli duruşu Amerika’yı o kadar rahatsız etti ki ekonomik yaptırımlarla bizi yıldırma peşindeler. Ama buna kesinlikle hem AK Parti, hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin omurgalı bir duruş göstermesi dış çevreleri rahatsız etmiştir. Biz onlara vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı memnunuz. Onlar bize dolarla yaptırımla da rahatsızlık verecekse de biz bundan memnuniyetsizliğimiz yok. Biz bunlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Eğer ki sorun Recep Tayyip Erdoğan ise gene yanındayız. Sorun papaz mevzusu değil, Türkiye’nin diriliş hareketi göstermesi, atağa geçmesi” dedi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin önüne düştüğünü milletinde her iki partiyi yalnız bırakmadığını dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, “Milli duruş budur, bu Milli duruşun dışında kalan her düşünce, her siyasi görüş zamanla kaybedecektir. Zaten seçimlerde de kaybetmişlerdir. Zira bugün ki mesele 15 Temmuz da başaramadıklarını ekonomik olarak başarmak. FETÖ eliyle becermediklerini şimdi ekonomik savaş yoluyla becermeye çalışıyorlar. İlçe teşkilatımızı ziyarete gelmişken aynı duruşa, düşünceye ve hizmet anlayışına sahip Vatan, Millet, Bayrak dendiği zaman bizle birlikte yol alan siyasi partimiz olan MHP ve değerli İlçe Başkanı Yasin kardeşimizi de ziyaret edelim istedik. Bu vesile ile 24 Haziran seçimleri ve 16 Nisan Referandum da göstermiş olduğumuz birliktelik inşallah bundan sonra da Vatan, Millet söz konusu olduğu zaman devam edecektir. Buna inancımız tamdır” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, her zaman sadece aynı anne babadan doğanlar değil, aynı dili konuşanların anlaştığını belirterek, “Güzel bir söz. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Az önce değerli ilçe başkanımın ifade ettiği cümlelerin altına imzamızı atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği o Rabia ortak paydamız. Vatan, Millet, Devlet, Bayrak etrafında dünya da eşi benzeri az görülür bir kenetlenme meydana geldi Türkiye de” ifadelerini kullandı.