AK Parti’den sandık görevlileri ve müşahitlere eğitim

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, seçimlerde sandık görevlileri ve müşahitlerin çok önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Sandıklarda görev almanın teşkilat için çok büyük bir hizmet olduğunun belirten Karadağ, oyların güvenliğinin sağlanmasının hem bir vatandaşlık, hem de emanet edilen oylara karşı önemli bir görev olduğunu ifade etti.

"Milletimizin kendi geleceği ve yavrularımızın geleceği için vereceği oylara görev aldığınız sandıklarda sahip çıkmak sizlerin boynumuzun borcudur" diyen Karadağ, “AK Parti neferleri olan sizler sandıklara sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Muhtarlarımızdan, sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Sandığa yansımayan her oy ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalin altına girmek istemeyeceğini biliyorum” sözlerinin gereğini yerine getirmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir oyun dahi çok önemli olduğunun altını çizen Karadağ, ”Saha da yaptığımız çalışmaların sonucunu alacağımız 24 Haziran’ da bir oyumuza bile sahip çıkacaksınız Bir oyu kaybetmemek için sizler donanımlı kendisine hakim bir nefer olacaksınız. Bir oy bile bizim için çok önemli o yüzden sizlerin görevini tam anlamı ile anlayarak yerine getirmeniz yüzde 50+1 için çok önemli" diye konuştu.

Karadağ’ın konuşmasının ardından Seçim İşleri Başkanı Yusuf Ahlatçı, sandık görevlileri ve müşahitlere seçim günü ve akşamı yapılacakları, şikayet ve itirazlar, seçim materyalleri konularında bilgiler verdi. Eğitimin sonunda AK Parti Seçim İşleri Başkanlığınca hazırlanan animasyon izlendi.