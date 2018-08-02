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02 Ağustos 2018 16:56

AK Parti’den yerel yönetimlerle istişare

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, tek dertlerinin millete daha iyi hizmet etmek olduğunu söyledi.

AK Parti’den yerel yönetimlerle istişare

02 Ağustos 2018 16:56


AK Parti Genel Merkezi tarafından yerel yönetimlerle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi başkanlığında parti binasında yapılan toplantıda önümüzdeki günlerde AK Parti kongresi ve yerel yönetimlerin çalışmaları masaya yatırıldı.


Teşkilat olarak yıllık faaliyetler çerçevesinde belediyeleri ziyaret ettiklerini dile getiren Mehmet Geldi, “18 Ağustos’ta yapılacak olan kongre öncesinde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu toplantılarımızın amacı bu millete daha iyi nasıl hizmet yapacağımız konusunda fikir alış verişinde bulunmaktır” dedi.


Toplantıya AK Parti İl Başkan Vekili Eyüp Arslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, ilçe ile belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri katıldı.




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