AK Partili belediyelerden ABD ürünlerine boykot

Mehmet Karadağ, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erol Kaya’nın İl Başkanları, 883 Belediye ve 39 il genel meclisi başkanlarına gönderdiği tebligat ile israf ve ABD ürünlerine karşı uyardığını belirtti.

Yapılan tebligatta belediyelerden israftan kaçınmaları, dövizle işlem yapmamaları, ABD malları yerine yerli mallarını kullanmalarının istendiğini kaydeden Mehmet Karadağ, diğer partilerin yönetiminde bulunan 515 belediyelerden de bu ulusal meselede aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Sözkonusu tebliğata ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karadağ, "Bugün ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedirler. Biz her türlü saldırıyı milletimizle birlikte aşarak bugünlere geldik." dedi.

’Milli yazılım pardus kullanılsın’

Ülkemize karşı yapılan bu yeni saldırıyı da yine millet olarak birlikte aşacaklarını anlatan Karadağ, Lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yazılımımız olan Pardus’a henüz geçmemiş olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle Pardus’a geçmelidir. Bu konuda Tubitak ile birlikte uygulama tecrübesi olan Belediyelerden teknik destek alınarak ivedilikle dönüşüm sağlanmalıdır. Kamu ihale kanunuyla ilgili tebliğler doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmelidir. Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde kamu ihale kanunu ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmelidir. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalıdır." şeklinde konuştu.

’Tüm işlemler Türk lirası ile yapılacak’

EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Karadağ, "Belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmamalı, açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirasına çevrilmelidir. Yasal mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalıdır. Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda-içecek ürünleri yerli olmalıdır. 4734 sayılı Kanunun 63.maddesi ve 2017/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi; açık olarak ihale dokümanlarında ürünlerin niteliğine göre yüzde 15 oranına kadar yerli malı avantajı sağlanabileceği belirtilmekte, hatta bazı ürünler de yüzde 15 oranında yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutulmaktadır. Yine, aynı şekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede satınalma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik şartnamelerin hazırlanması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

’Kiralık olanların süresi uzatılmayacak’

Yerli olmayan ürün, cihaz ve ekipmanların satın alınması ya da kiralanması zaruret olmadıkça yapılmamasını hatırlatan Karadağ, Halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmamalıdır.Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmelidir. Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmelidir. İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak, tedarik edilecek araç ve cihazlar ile ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır.

Belediyelerce gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat ve tamiratı yapılmamalıdır. Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalıdır." şeklinde konuştu.

Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet karadağ, "Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalıdır. Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir." dedi.