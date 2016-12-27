AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Halep için toplanan 2 tır yardım dualarla yola çıktı.

Hürriyet meydanında yardım tırlarının gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Suriye’de bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, tüm insanlığın dinlemek veya görmek istemediği bu soykırımı kendilerinin bir Müslüman, bir insan olarak içlerinde hissettiklerini söyledi. Çorum halkının ve parti teşkilatlarının desteğiyle Halep için yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren demir, 5 tır ve 28 kamyon yardımın belirli aralıklarla Halep’e gönderileceğini söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, Avrupa’nın, Batı’nın gözlerini kapattığı, kulaklarının duymadığı hiçbir şekilde sahip çıkmadığı çocukların hunharca öldürüldüğü, kadınların mağdur edildiği, yaşlıların soğuğa açlığa terkedildiği Osmanlı diyarı olan, Türk diyarı olan Halep’e yardım eli uzattıklarını söyledi.

Suriye’de ve coğrafyanın tamamında büyük bir acı yaşandığını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de, “Bizim inancımıza göre komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Biz bu düstura gönül vermiş bir medeniyetin evlatlarıyız. 5-6 yıldır o bölgede devam eden zulüm var. Yüzbinlerce insan öldü. Milyonlarca insan evinden oldu. Kimsenin başka yerlerce sığınmacı olarak, muhacir yaşamak gibi bir tercihi lma.Milyonlar ise acının daha büyüğünü yaşıyor gözlerinin önünde çocukları öldürülüyor. Yaralanıyor. Onlara sahip çıkmak bizim görevimiz. Çorum belediyesi olarak bizde Halep’e 15 tır yardım göndermek için hazırlık yapıyoruz. Onları da buradan dualarla uğurlayacağız” dedi.

Aslanın düştüğü yerden kalkacağını dile getiren Başkan Külcü, “Bu ümmetin sancağı bu topraklarda Anadolu’da yere düştü. Kalkacağı yerde yine Anadolu’dur. O sancağı elde tutacak olanda bu millettir. Geçmişte Haçlı seferlerini biz Araplarla, Kürtlerle ve Türklerle bir olarak yerle bir ettik. Selahaddin Eyyubi Kudüs’ün fethini böyle gerçekleştirdi. Anadolu’nun fethi de böyle gerçekleşti. Buradan bu sancak ele alınacak ümmet düştüğü yerden bu topraklarda ayağa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, jeopolitik olarak stratejik bir coğrafyada olduğuna dikkat çekerek, “Bu topraklar üzerinde Haçlı seferlerinden beri yüzyıllardır oyun oynanıyor. Bitmeyecek. En son oyun 15 Temmuz darbe girişimiyle gördük. Milletin birliğiyle bunu kısa sürede aştık. O bitmedi ne kadar terör örgütü DHKP-C’sinden FETÖ, DAEŞ, PKK, FETÖ belli odaklardan tarafından aynı anda düğmeye basılarak tüm ülkemizin üzerinde kaos çıkartmaya çalıştılar. Bunlar beyhude çabalar. Biz Yenikapı ruhunu koruduğumuz müddetçe bunların hepsini aşacağız. Kısır çekişmelere gerek yok. Muhalefetiyle iktidarıyla tüm partilerle bu memlekete, bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor. Kimse bizi yıkamayacak. Bu dalganan bayrağı indiremeyecek. Minarelerden okunan ezanı dindiremeyecek”