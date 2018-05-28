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28 Mayıs 2018 15:18

AK Partili Kavuncu’dan Mecitözü çıkarması

AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

AK Partili Kavuncu’dan Mecitözü çıkarması

28 Mayıs 2018 15:18


Seçim çalışmaları kapsamında Mecitözü’nü ziyaret eden milletvekili adayı Erol Kavuncu, vatandaştan büyük ilgi gördü. AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve partililerle ilçede esnaf turu yapan Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına, milletvekili seçiminde de AK Parti’ye destek istedi. Esnafları tek tek gezen Kavuncu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.


Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme hakkını almak isteyenler olduğunu belirten Kavuncu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik bir yönetime kavuşacağını söyledi. Türkiye’de hükümeti kurma yetkisini millete verdiklerini dile getiren Kavuncu, bugün cumhurbaşkanı adayı olanların, bu hakkı milletten geri alarak parlamenter sisteme döneceklerini ifade ettiklerine dikkat çekti.


24 Haziran’da milletin önüne iki pusula geleceğini dile getiren Kavuncu, “Biriyle Cumhurbaşkanını ve hükümeti, diğeriyle de parlamentoyu seçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. Milletimiz cumhurbaşkanımıza olan güvenini sandıkta tescil ederken, parlamentoda bu ülkede reformlar gerçekleştiren Ak Partiye olan güveni de tasdik edecektir. Yeni bir zafer yazacağız, emin adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.




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