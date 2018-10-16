Akademisyenlerden Buhara çıkarması

17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara'da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Mustafa Şentop'un Onursal Başkan olduğu kongrede Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Necip Fazıl Kurt, Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Prof. Dr. Abduqobil A. Tulaganov düzenleme kurulu başkanı olacak.

Kongrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Özbekistan Büyükelçiliği ana destekçi durumunda ayrıca diğer bazı kamu kuruluşları işbirliği içinde Buhara'da Buhara Üniversitesi kampus alanında gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Onur Konuşmacısı TİKA'nın destek ve katkılarıyla dünyaca ünlü Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar olurken açılış sunumunu Prof. Dr. Ümit Meriç yapacak. Kongre açılışından sonra Prof. Dr. Aziz Sancar'a Buhara devlet üniversitesi fahri doktora takdim edilecek.

Kongrede Almanya, Özbekistan, KKTC, Makedonya, Pakistan, Güney Kore, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 310 Akademisyen, 8 alt sempozyumda 348 bildiri ve toplamda 400 kişilik katılımcı listesiyle kongre icra edilecektir.

Kongre hakkında bilgi veren Genel Koordinatör Doç. Dr. Özcan Güngör, “Buhara ve çevresinin kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve kongreye katılacak olan bilim adamlarının Özbekistan'ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri hedeflenmektedir. Kongrenin birinci aşamasında kabul edilen bildirilerin sunumu yapılacaktır. İkinci aşamasında Buhara ve Semerkant'ın tarihi ve kutsal mekânları ziyaret edilecektir. Üçüncü aşamada ise kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerini, kongre ve bölge resimlerini içeren bir kitap hazırlanarak ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde özel sayı olarak hem basılı hem internet ortamında ilgililerin dikkatine sunulacaktır” dedi.