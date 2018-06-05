Akkent muhabbet sofrasında buluştu

Vatandaşların iftar heyecanına ortak olmak amacıyla başlatılan mahalle iftarı bu kez Akkent Mahallesinde semt pazarının kurulduğu alanda kuruldu. Mübarek Ramazan ayının tüm güzelliği ile birlik ve beraberlik duygularıyla Akkent Mahallesi’nde (TOKİ) ikamet eden vatandaşlar için kurulan iftar yemeğine yaklaşık 4 bin 500 vatandaş katıldı.

’İç ve dış düşmanlarımıza fırsat vermeyelim’

İftar yemeği öncesinde konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere değinerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ülkede iç ve dış düşmanların varlığına işaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül; "Özellikle son dönemlerde iç ve dış düşmanların çoğunlukta olduğu dönemde bugün burada sizlerle olabilmek, bir ve beraber olabilmek, ülkemizin geleceği adına bizi umutlandırıyor” dedi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’nin şahlanacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Önümüzde çok önemli bir seçimimiz var. Bu seçim ya ayağa kalkma ya da zelil olarak yok olma sürecidir. Allah bu ülkeyi zelil etmesin. Allah bu ülkeyi zelil etmek isteyenlere fırsat vermesin. Ramazanınız mübarek olsun. Allah Ramazan Bayramına bizleri eriştirsin” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerinde vatandaşlara, “Tamam mı? Devam mı?” şeklinde soru soran AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan vatandaşlardan “Devam” cevabını aldı. Dünyada savaşların sadece Müslüman ülkelerinde olduğunu belirten Ahmet Sami Ceylan, Müslüman ülkeleri içerisinde ise sadece Türkiye ve İran’da savaş olmadığını belirtti. Ceylan “Müslüman coğrafyaları içerisinde sadece 2 ülkede kan yok, savaş yok, gözyaşı yok, sadece bu ülkede huzur içerisinde iftar sofraları kuruluyor. Birileri 15 Temmuz’da yapamadıklarını, ülkeyi bölüp parçalayamadıklarını seçimde ekonomiyle oynayarak yapmaya çalışıyorlar. Mesele haçlı ile Müslüman’ın meselesi. Bu ülkeyi bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu ezanları susturamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Milletvekili adayları Erol Kavuncu, Serap Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Seçik Koordinasyon Merkezi Başkanı Eyüp Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Üyeleri, Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler, Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.