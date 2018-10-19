Akkent'e bisiklet yolu

Çorum'da profesyonel ve amatör sporun her branşını desteklediklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, “Şehrimizde amatör ve profesyonel sporun gelişmesi için gerek tesisleşme gerekse imkanların iyileştirilmesi konusunda Çorum Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun yanı sıra bütün hemşehrilerimize sağlıklı yaşam sürmeleri için spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Şehrimizi parklar, fitness alanları, semt sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları ve bisiklet yolları ile donatıyoruz. Bunlara bir yenisini de Akkent Mahallemizde yaptığımız 870 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ile eklemiş olduk” dedi.

Çorum Belediyesi'nin mahalle spor salonları ve spor alanları ile sağlık yaşamı teşvik ettiğine dikkat çeken Ahmet Yabacıoğlu, Türkiye'nin en yeşil illerinden biri olan Çorum'u spor alanları ve yaşam alanları ile anılır bir şehir haline getireceklerini sözlerine ekledi.