Alaca AK Parti’de Halil İbrahim Şaltu dönemi

Partisinin 3 dönem kuralı nedeniyle Ümit Tokgöz’ün aday olmadığı kongrede Alaca İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanı Halil İbrahim Şaltu oldu.

Eski AK Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz, bayrak yarışında nöbeti devreden partililerin gücündün hiçbirşey kaybetmeyerek, her zaman hizmete talip olacaklarını ve her zaman AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında AK Parti’nin emrinde olacaklarını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Alaca’nın her zaman AK Parti’ye sahip çıktığını söyledi.

Parti tüzüğünde yer alan “3 dönem kuralı nedeniyle tekrar aday olmayan ilçe başkanı Ümit Tokgöz’ün Alaca’da çok güzel çalışmalara imza attığını dile getiren Karadağ, “Siyasetten kopmayacak. Bizimle birlikte yürümeye devam edecek. AK Partiye gönül vermiş arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikteliğimiz devam edecek. Yönetimdeki arkadaşlarımız partimizin diğer kademelerinde değerlendirilecek. 2019 hedefine kitleneceğiz. Yatırımların aksamaması, yeni dünyaya ayak uydurabilmemiz için yüzde 50+1 alabilmemiz için, yerel yönetimleri tekrar kazanabilmemiz için bütün AK Parti gönüldaşlarından faydalanacağız” dedi.

Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz da, önlerinde Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu belirterek, “Milletimizle Alaca’da büyük işler başardık. Milletle beraber Alaca Belediyesini Ak Parti saflarına kattık. Bu başarının mimarı partililerimiz. Göreve başladığımız da “Doğalgaz gelecek dedik” dalga geçtiler. TOKİ dedik dalga geçtiler. Yüksek okul dedik imkansız dediler. Bu projeleri milletle beraber başardık. Rahat zamanlarımızda birbirimizle uğraşıyoruz, sıkıntılı zamanlarda birbirimize kenetleniyoruz. Onun için bizim her zaman kenetlenmemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kongreler bunun için bir vesile. Önümüzde ciddi bir seçim var. Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçim var. Aynen 15 Temmuz’daki gibi kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Görevini devreden Tokgöz’e de çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Eyvaz, “Çok heyecanlı bir kongre yaşıyoruz. En son birlikte görev yaptığımız. 3 dönemdir birlikte çalıştığımız Ümit Tokgöz başkanım onuruyla, şerefiyle 3 dönemdir yürüttüğü görevini tamamladı. Hakkımı helal ediyorum kendisinden de helallik istiyoruz. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, görevi devreden eski ilçe başkanı Ümit Tokgöz’ün tecrübeleriyle teşkilata katkı vereceğini belirterek, “Biz büyük bir aileyiz. Görevi devredenlerle ve devralanlarla büyük bir ailesiyiz. Kongreler bayrak yarışı gibidir. Bayrağı devraldığında yeni başkanımız daha ileri götürmek için çalışır. Biz başkanımızdan razıydık, yüce Allah da ondan razı olsun. Yeni yönetime gelen arkadaşların görevi ağır. Yükselen bir çıta var Alaca’da. Bu çıtayı daha ileri taşımak zorundasınız. Ama kendinden emin AK Parti’nin geçmişinden beri hafızasını bilen bir ilçe başkanıyla çalışacaksınız bu yönden de şanslısınız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, artık Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, “Türkiye, dünyada hızla büyüyen 3 ülkeden bir tanesi. Namerde muhtaç olmaktan kurtuldu. Geçmişte olduğu gibi artık ev ödevi veya emir alan bir ülke de yok. 15 Temmuz gösterdi ki bu toplum tam bir medeniyet toplumudur. Birlik ve dirliğini asla ve kata hiçbir şeye değişmez. Bugüne kadar seçtiklerini idam sehpalarında sallandırdılar. Ama bu sefer kendi irademizle kendi seçtiğimize sahip çıkacağız dedik. Seçtiklerimize kimsenin fiske vurmasına izin vermedik. O hain gece milletimiz bu ülke üzerinde kurulan tüm tuzakları boşa çıkardı” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da, Alaca’nın AK Parti’ye her zaman destek verdiğini belirterek, “Milletimizin bugüne kadar verdiği destek bundan sonra da devam edecek. Büyük Türkiye yolunda önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak için Cumhurbaşkanımız önderliğinde emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise 2001 yılında AK Parti Alaca kurucu ilçe başkanı olarak yola çıktıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden bugüne kadar hiç ayrılmadık. İnşallah bundan sonra da ayrılmayacağız. Bu kutlu yürüyüş devam edecektir” dedi.