Alaca’da hayvancılık projesi start aldı

Alaca Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek olan proje İl Özel İdaresi, Alaca Ziraat Odası, Alaca Ticaret Borsası, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Hayvancılıkta ilçenin ve bölgenin kalkınmasına öncülük yapacak projenin Alaca’da alan incelemesi yapılarak kurumların görüşleri alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi Daire Başkanlığı’ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Ayhan, Bekir Koçak ve Veteriner Sultan Yayla ve ilgili çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet ilçemize gelerek Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular.

Heyete Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz eşlik ederken, saha incelemelerinin ardından Alaca Belediyesi Meclis Salonu’nda bir toplantı yapıldı. Toplantıda kurum temsilcileri kendi kurumlarının projeyle ilgili görüşlerini yansıttı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, Alaca olarak dev projelere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bilindiği üzere ilçemiz birçok büyük projeye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan Koçhisar Barajı, Yüksekokul, TOKİ, İçme Suyu arıtma tesisi gibi projeler daha önce gerçekleştirilmişti. Bu projeleri gerçekleştirirken ilçemizin dinamikleri bu projelerin yapılmasına vesile oldu. Şimdi de Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesi için uğraş gösteriyoruz. Bilindiği üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından projemiz onaylandı. Bugün bakanlıktan ve ilimizden müdürlük yetkilileri ilçemize gelerek projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular ve incelemelerine de devam ediyorlar. Kendilerine ilçemize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. İlçemiz için önemli bir proje, ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İlçe için önemli bir yatırım"

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendislerinden Uğur Ayhan, projenin detayları hakkında ilgili kurum ve müdürlüklerden katılım sağlayan temsilcilere bilgiler verdi.

Alaca’nın tarım ve hayvancılık alanında güzel bir potansiyeli olduğunu ifade eden Uğur Ayhan, yapılacak olan projenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi içinde üretim ve sanayi ortak kullanım alanlarının olacağını ifade eden Ayhan, "Projenin genel amacı ilçenin ve bölgenin kalkınmasına öncelikli sektör olan hayvancılık bağlamında katkıda bulunmak, sığır eti üreticileri başta olmak üzere, halkın gelir düzeyinin artmasını sağlamaktır. Alaca’da üretilen ürün Tarıma dayalı OSB’de sanayiye dönüşecek ve buradan çıktıktan sonra katmadeğer kazanacak. İlçe merkezinde kötü görüntü ve koku ortadan kalkacak. Burada 2-3-10-20 baş besi yapan insanlar işletmesini büyüterek tarıma dayalı OSB’ye gelecekler. Proje Alaca için göç vermemek, yerinde istihdam temini sağlamak açısından önemli bir yatırım oluyor. Proje öngörüsünde 8 bin adet büyükbaş besi hayvanı olacak. Bakanlık bunun altyapısını hazırlayacak ve kredi kullanım imkanı sağlayacak. 200 kişilik istihdam öngörülüyor ancak sanayisi kurulduğu zaman istihdam sayısı artacaktır. Sanayi Hışır köyü ve Geven köyü mera alanına kurulacak. Ahırlar yarı açık ve kapalı olarak inşa edilecek. Burada besicilik yapan en az 50-200 baş kapasiteli 90 adet işletme sahibi ve sanayi yatırımı yapacak işletmeler olacak. Projenin içerisinde kurulması planlanan tesisler ise şu şekilde; Karantina bölgesi, gübre bertaraf ve atık su arıtma tesisi (Biyogaz tesisi, sanayi tipi atık su arıtma tesisi), yem tesisi alanı, idari ve sosyal binalar, hayvan kliniği, acil kesim tesisi, yeşil alanlar, güneş enerjisi tesis alanı, 2 adet su deposu." ifadelerini kullandı