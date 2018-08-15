“Alaca’yı düşünüyorum” projesinde ilk imzalar atıldı

Proje kapsamında Veterinerlik, Elektronik Haberleşme Programı, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri-Çocuk Gelişimi Programı ve Turizm İşletmeciliği bölümlerinde olmak üzere toplamda 5 projeye destek verildi.

İmza töreninde konuşan Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan’ın Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ve büyüyüp gelişmesi için çok önemli destekler verdiğini ifade ederek “Alaca’yı Düşünüyorum projesi kapsamında üniversitemiz, Alaca ilçemiz için güzel projeler üretti. Biz de Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Meslek yüksekokulumuz çalışmalarıyla kıymetini Alaca’ya katıyor ve ilçemizi de kıymetlendiriyor” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, gerek il merkezinde gerekse de ilçelerdeki eğitim birimlerinin ve öğrencilerinin sadece ekonomik bir girdi olarak algılanmadığını ve hiçbir şekilde böyle görülmediğini belirterek, projenin il bazında Türkiye’de az üniversitenin yaptığını ilçe bazına inildiğinde ise genel anlamda ilklerden olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak tüm eğitim birimleriyle Çorum’a ne kadar daha fazla katkı sunmanın gayretinde olduklarını açıklayan Rektör Alkan, “Sahip olduğumuz bilgi birikimini bu kente, ilçeye, topluma nasıl aktarabiliriz dışında hiçbir kaygımız olmadı. Bu anlamda da bu ve benzeri projeler çok önemli. Bizim gibi üniversitelerden de istenen artık ‘Bilim bilim için değil bilim toplum içindir’ anlayışıyla hareket etmemiz gerektiğidir” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi’nin bir ivme yakaladığını kaydeden Prof. Dr. Alkan, “Bundan sonrasında da hangi yöneticimiz gelirse gelsin yakalanan bu ivmenin aşağı düşmesi söz konusu bile değil. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda çok zor bölümleri denedik. Sadece öğrencimiz olsun değil nitelikli öğrencimiz olsun, mezun olunca iş bulsun diye baktık. Gördüğünüz gibi nereden nerelere geldik inşallah bu anlayışımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’a, Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba ve proje yönetcileri hazır bulundu.