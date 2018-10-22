Amatör ruhla başladı, tarımda profesyonel oldu

Sungurlu'ya bağlı Karaya Köyü'nde üretici Yüksel Apaydın, damla sulama sistemi ile bahçesinde 13 dekarlık alanda bin adet deveci armut ağacı yetiştirdi.

Emekli Astsubay olan Yüksel Apaydın bu işi önceden amatör olarak yaptığını ve daha sonraki yıllarda profesyonel olarak devam ettiğini belirterek, "Şimdi ağaçlar 6 yaşındalar, ağaç başı 25 kilogram verim almaktayım, ancak dolu nedeniyle ürün ve kalite kaybımız oldu.

Hedef üretimimiz dekara 5 bin kilogramdır diyen Yüksek Apaydın, bu yıl ki yaptığımız hasattan 2 bin 500 kilogram elde ettik, bu ürünlerimizi kilosu 3 TL'den sattık" dedi.

Kendisine ait 50 tonluk havuzu bulunduğunu belirten Apaydın, "Kendime ait bahçemde ilk olarak armut yetişirciliğini amatör olarak yaptığını daha sonra da bu işi çok sevdiği için profesyonel olarak devam ettiğini ve armut yetiştiriciliğinde baya bir yol kat ederek, her geçen yıl hedef üretimimizi büyütüyoruz" ifadelerini kullandi.