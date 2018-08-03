Amcasının mandırasına kenevir eken şahsa Jandarmadan operasyon

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Alay Komutanlığı merkeze bağlı Ayaz köyünde Y.E. adlı şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Bir süre sonra operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evinin içerisinde bulunduğu arazi ve amcasına ait boş mandıra kenevir bitkisi yetiştiren Y.E.’yi gözaltına aldı. Şahsa ait evin arazi ve mandırada yapılan aramalarda 5 bin 510 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Mecitözü ilçesine bağlı Kozören köyünde düzenlendikleri ikinci operasyonda ise N.E. adlı şahsın evinin bulunduğu arazide kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 182 kök kenevir ele geçirdi.