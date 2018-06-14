Asırlık gelenek Arefe duası

Her yıl Ramazan ayının son günü düzenlenen Arefe Duası’nda bayramlaşma fırsatı bulan oto tamirciler, birlik, beraberlik ve helal kazanç içinde hep birlikte dua etti.

Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, bayramın sağlık, sıhhat, huzur getirmesini dilerken, “Bayrak için, vatan için, Kur’an için, bizler için can veren şehitlerimizin ailelerine sabır diler, gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ise Ramazan Bayramı’nın İslam alemi ve ülkemize hayırlar getirmesi için temennide bulunarak, her yıl düzenlenen geleneksel esnaf dualarında esnafları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, geçici ve ebedi olmayan bir dünyada birbirimizi kırarak, dökerek bir şey elde edemeyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerektiğini belirterek, “Şu mübarek güzel günler bizi biz yapan değerler ve birbirimize olan bağlılığımızı artırsın. Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.