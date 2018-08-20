Asırlık gelenek arefe duası

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arefe duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramları arefesinde araya geliyor.

Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Arefe duasının nesilden nesile gelen bir gelenek olduğunu ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Arefe duasının başka illerde olmadığını dile getiren milletvekili Ahmet Ceylan, bu gelenek sayesinde insanların bir araya gelerek ellerini semaya açıp dua ettiğini söyledi.

“Türkiye’ye karşı siyasi bir operasyon yürütülüyor”

Gündeme ilişkinde açıklamalarda bulunan Ceylan, Türkiye’nin dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olduğunu belirterek, “Şuan yürütülen ekonomik savaş ve doların yükselmesi tamamen siyasi bir operasyon. Ekonomik göstergelere bakıldığında doların bu kadar yükselmesine etki edecek bir durum yok. Bu operasyonlar geçmişteki kırılgan Türkiye’de olsaydı ne olurdu? Şuanda biz burada konuşamaz halde olurduk. Bu programları yapmamız zor olurdu. Şuanda normalleşiyoruz. Bu süreci milletin gücüyle bertaraf edeceğiz. Bizim derdimiz 80 milyonla beraber yürümek. Huzur içerisinde bu ülkenin nimetlerinden beraber yararlanmak. Çorum’da da öyle. Bir ve beraber olmak mesele. Bir beraber olduğumuzda bunların hepsini savuşturacağız. Bu saldırıların arkası gelecek. Ancak biz tüm tedbirlerimizi aldık. Yeniden yolumuza devam edeceğiz. Yılın ilk 6 ayında yüzde 7 büyüme kat etmiş bir ülkenin üç ay içerisinde bu kadar dengesiz bir ekonomi göstergesi olurmu olmaz. Yine hedefimizi Maliye Bakanımız açıkladı. Yıl sonunda yüzde 4 büyüme hedefleniyor" dedi.

“Trump gece yatıp twit atmakla Türk ekonomisinin yapısını bozamaz”

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Milletvekili Ceylan, “Partimizin ilk MYK toplantısında Cumhurbaşkanımız bazı şeyler paylaştı. Önümüz açık. Hem esnafımız, hem vatandaşlarımızın hemde ticaret erbabının ekonomik olarak eski düzenimize kavuşarak yolumuza devam edeceğiz. Trump gece yatıp 3 saat sonra twit atmakla Türkiye ekonomisinin yapısını bozamaz. Çünkü burası üçüncü veya dördüncü sınıf ülkesi değil. G-20 ülkesiyiz ve sağlam bir ekonomimiz var. Onun için o twit atmaya devam etsin. O da kendi içerisindeki ekonomik krizlerle uğraşmaya başlayacak, göreceksiniz oda yakındır. Amerika’da rahat değil. Onlarda da sıkışıklık var. Dünyaya ekonomik savaş açtı. Cumartesi günü Almanya ve Fransa açıklama yaptı. AB’de artık yaptırımlara karşı durması lazım. AB gerçekten bir birlik mi yoksa kağıt üzerinde olan bir birlik mi? Dünyada söz sahibi olan bir topluluk mu bunu göstermesi lazım. Son iki yıldır durumu idare ediyor. Ama kendileri de zarar görüyor. Onlarda duruşunu yavaş yavaş belirleyecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, Türkiye’nin devasa problemleri olduğunu belirterek, bu problemlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağını söyledi. Türk milletinin hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek bertaraf ettiğinin altını çizen Gül, ekonomik savaşı atlatmanın daha kolay olduğunu ifade etti.

“Bir ekmek yerine yarım ekmek, yarım ekmek yerine çeyrek ekmek yeriz bu ülkeyi kimseye peşkeş çekmeye müsaade etmeyiz” diyen Başkan Gül, “Bu millette Cumhurbaşkanından en sadece vatandaşına kadar buna müsaade etmeyecek. Esnafımızın da problemleri olabilir. Biz bunları birlik ve beraberlik içerisinde iştisare ederek çözeriz. İnşallah daha aydınlık yarınlarda birlikte olacağız. Dünyada çok büyük sıkıntılar çeken milletler var. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç tesir etmez” şeklinde konuştu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkanı (ÇESOB) Recep Gür de, arefe dualarının Türkiye’de Çorum’dan başka bir ilde yapılmadığını söyledi. Geçmişten gelen bu geleneceğin gelecek nesillerin devam ettireceğini dile getiren Gür, “Bu gelenek Türkiye’nin her ilinde olması gerekiyor. Örf ve ananelerimizi sürekli anımsayacağımız bir gelenek” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı kerim tilavetinin ardından her iki odanın düzenlediği duaya katılan esnaf ve protokol üyeleri birlik, beraberlik ve helal kazanç içinde hep birlikte dua ettiler.