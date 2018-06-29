Avrupa Hareketlilik Haftası Çorum’da kutlanacak

Avrupa Hareketlilik haftasını Belediyeler Birliği ile birlikte organize ettiklerini dile getiren Müsteşar Francois Begeot, Çorum’un da bu projeye katılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Begeot, “Biz Avrupa kentlerinde ve dünyadaki tüm kentlerde Eylül ayının 3.haftasında kentlerde farklı bir yaşamın var olduğunu göstermek için kentlerde hareketlilik haftası yapıyoruz. 22 Eylül günü şehrin 1 veya 2 caddesini trafiğe kapatarak yayalara açıyoruz. Böylelikle insanların arabalar olmadan hayatın nasıl olduğunu görebilmelerini yürümenin nasıl bir ulaşım modu olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Geçen yıl 3 bin şehir buna katıldı. Çorum’un da bu projeye katılmasını ümit ediyoruz. Bu projeyi belediyeler birliği ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Çorum’un bir dünya kenti olarak bu sürdürülebilir hareketlilik politikasını desteklediğini ve içinde olduğunu görmek bizi mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar Francois Begeot tarafından teklif edilen Avrupa Hareketlilik haftasına katılama teklifini kabul etti.