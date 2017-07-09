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09 Temmuz 2017 19:42

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası Çorum’da başladı

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası Çorum’da başladı.

Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası Çorum’da başladı

09 Temmuz 2017 19:42


Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 9 ülkeden, 17 takım katılıyor. Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Atilla Pulur, EUSA Temsilcisi abterto Gualtieri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ sporcular ve vatandaşlar katıldı.


Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Atilla Pulur, federasyon olarak öğrencilerin birbirleri arasında yaptıkları müsabakaları eğitimin bir parçası olarak kabul ettiklerini belirterek, “Yurt dışındaki organizasyonları da hem ülkemizin tanıtımı hemde öğrencilerin birbirlerini tanıma, kültürleri tanıma, hem de kendi kültürümüzün tanıtılmasına vesile oluyor. Çorum’da düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen rektörümüz ve emeği herkese teşekkür ederken organizasyona katılan tüm sporculara da iyi şanslar diliyorum” dedi.


Hitit Üniversitesi olarak imkanlar ölçüsünde sadece eğitim faaliyetlerine değil spor ile kültürel ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu tür organizasyonların üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sunduğunu ifade etti. Avrupa Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası’nın birkaç yıllık sürecin ardından Çorum’a kazandırıldığını açıklayan Alkan, bundan sonra Çorum’un bu ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacağını dile getirdi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri şampiyonanın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından şampiyonaya katılan sporcular EUSA marşı okurken seremoni sporcu ve hakem yemini ile halk oyunları gösterileriyle devam etti.




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