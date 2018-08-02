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02 Ağustos 2018 17:46

Ayakkabı üretiminde kullanılan deri ve türevlerinin analizi Hitit Üniversitesi tarafından yapılacak

Türkiye’nin önde gelen ayakkabı firmalarından Greyder’in ayakkabı üretiminde kullanıldığı deri ve türevlerinin analizi Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak.

Ayakkabı üretiminde kullanılan deri ve türevlerinin analizi Hitit Üniversitesi tarafından yapılacak

02 Ağustos 2018 17:46


Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda Hitit Üniversitesi ve Kavsan ayakkabı arasında protokol imzalandı.


Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çok güzel işbirlikleri yapıldığını belirterek, Türkiye’ye örnek projeye birçok projeye imza attıklarını söyledi.


Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında protokolü imzalanan projeyi önemsediklerini dile getiren Alkan, “Türkiye’nin gururu olan bir firma ile işbirliği yapılması onur verici bir çalışma. Bu birlikteliğimiz devam edecek. Uluslararası bir firma ile çalışmak keyif verici. İş dünyasının önceliği doğal olarak kar etmek, akademinin önceliği ise eğitim sonra araştırma. Bunun optimizasyonu yapmak çok zor ancak biz bunu başardık. İş dünyasının öncelikleri bizim beyin gücümüz bir araya geldiğinde ortaya güzel çalışmalar çıkıyor. Üniversitemizi üniversite yapacak şeyler bu ve benzeri işler. Bunlar kolay süreç değil. İnsanlar Ar-Ge’ye hemen başlayıp bir yıl sonra sonuç almayı istiyor. Ancak Ar-Ge sabır isteyen bir süreçtir” dedi.


Konuşmaların ardından Rektör Alkan ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Kavsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süreyya Kavlu, HÜBTÜAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş merkezde incelemelerde bulundu.




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