Bahçe duvarının üzerinde ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde, Gürpınar Mahallesi’ndeki İlhan Sarıaltun Parkı yakınlarındaki bir evinde duvarında bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Bülent Karaman (46) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Bülent Karaman’ın cesedi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.