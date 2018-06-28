Bahçelievler KKSM’den yılsonu etkinliği

Etkinliğe Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Etkinlikte Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde bağlama kursu veren Eray Alnıak ve kursiyerlerden oluşan koro gelen davetlilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Birbirinden güzel türkülerin söylendiği yılsonu etkinliğinde, davetliler söylenen türkülere eşlik etti.

Protokol üyeleri türkü şöleninin ardından, çocuk bakım elamanı kursunun 8,5 aylık kursu sonucunda kursiyerlerin özveriyle yaptıkları çalışmaları inceleyerek kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.