Bal tenekelerinden 176 kilo eroin ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde ev eşyaları yüklü bir tıra düzenlenen operasyonda bal tenekelerine gizlenmiş piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı olacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotimler bir tırı takibe aldı.

Bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotimler, tırı Osmancık ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Panzer' yardımıyla tırda yapılan arama da ev eşyaları arasında bulunan bal tenekelerinde piyasa değeri 30 milyon TL'yi bulan 372 paket halinde 176 kilo 550 gram (372 paket) eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.B.C. ve yanında bulunan Ö.C. gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu madde nakletme' suçundan işlem yapılan iki zanlı tutuklanarak Çorum Kapalı L Tipi Cezaevine gönderildi.